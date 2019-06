NEWS - Mercredi 19/10/16 - 10:57

L’année prochaine, les chaînes russes Channel One et TV-3 lanceront le remake local du "Mentalist", la série diffusée en intégralité sur TF1. L’occasion de découvrir quels acteurs reprendront les rôles de Simon Baker (Patrick Jane) et Robin Tunney (Teresa Lisbon).