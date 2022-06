Le look coiffure du jour : Simon Baker de "Mentalist" et son blond so sexy

Simon Baker, héros de la série Mentalist sur TF1, on le connaît toutes. petit décryptage de son look coiffure bouclé.

La bonne équation de Simon Baker : boucles blondes + coupe courte. Un cocktail détonnant, sexy et classe, digne du dandy connu pour son rôle de Patrick Jane dans la série Mentalist. Le plus (outre son sourire ravageur) : le blond vénitien et le teint clair qui va avec.

L'acteur maîtrise ses petites ondulations en coupant ses cheveux bien courts. Lorsqu'il les laisse pousser, il les plaque vers arrière pour un look coiffure décontracté. Et quel plaisir de voir poindre une petite barbe de trois jours. Vous avez vu ces charmants poils roux sur le menton ? Bref vous l'aurez compris, on craque toutes pour Simon Baker !

Et vous, que pensez-vous de son style ?

Retrouvez tous les épisodes et les infos sur la série : www.tf1/mentalist

> A voir aussi : toutes les coiffures de la série en images !