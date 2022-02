Mentalist : Owain Yeoman "Je ne suis pas jaloux de Patrick Jane"

Dans Télé Poche, Owain Yeoman dévoile les secrets de la fin de saison 3 de la série Mentalist, et évoque les relations entre Patrick Jane et les autres acteurs. Grande famille ou ennemis ?

On aurait pu penser qu'en coulisses, les relations entre les acteurs de la série Mentalist n'étaient pas au beau fixe. Il faut dire qu'il n'y en a que pour le beau Simon Baker, et pour son personnage culte : Patrick Jane. Mais il n'en est rien. Dans Télé Poche, Owain Yeoman alias Wayne Rigsby dévoile les dessous de la série phare diffusée sur TF1.

Quand on évoque le Mentalist, c'est vrai qu'on ne pense qu'au beau blond aux yeux clairs qui fait les beaux jours des audiences de la première chaîne. Mais Owain Yeoman nous rassure : il n'y a aucune rivalité entre Simon Baker et les autres acteurs. Au contraire ! L'acteur estime en effet que le charismatique Patrick Jane ne peut pas fonctionner sans les autres personnages, mais que logiquement dans le scénario, les autres rôles sont un peu moins mis en avant.

Owain Yeoman évoque ensuite cette fin de saison 3, actuellement diffusée sur TF1, et estime que son personnage devient enfin un homme grâce au mariage de Grace Van Pelt, son grand amour. Mais quand le journaliste lui demande si Wayne Rigsby pourrait être John Le Rouge, l'acteur est emballé par l'idée et affirme que ce serait une excellente couverture. Mais pour lui, tout le monde peut finalement être le tueur... et notamment Patrick Jane. Une révélation ?