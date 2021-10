Mentalist : Patrick Jane face à la Anna de V Maxime CLAUDEL | Écrit pour

Le 23/02/11 à 15:15 , mis à jour le 25 février 2011 à 18:11 | Par| Écrit pour TF1 Le 23/02/11 à 15:15 , mis à jour le 25 février 2011 à 18:11 | Voir le site de Mentalist

Morena Baccarin a signé pour un rôle de guest dans la série Mentalist. Elle fera donc face à Simon Baker, alias Patrick Jane.

En remplaçant Jane Badler au poste de la charismatique méchante de V, Morena Baccarin ne s'est pas uniquement contentée de s'offrir l'adoration des fans, elle a également tapé dans l'œil des producteurs, scénaristes et autres créateurs. Ainsi, il ne faut pas s'étonner de la voir signer pour la série Mentalist, même si ce n'est qu'en tant que guest. Habituez vous à son visage, car nous allons la voir souvent cette jolie Morena Baccarin...



D'après Entertainment Weekly, Morena Baccarin prêtera ses traits à un personnage prénommé Erica Flynn (non, pas la fille cachée de Kevin Flynn). Apparemment, elle incarnera la propriétaire d'une entreprise qui devra cacher de sombres secrets à Patrick Jane (Simon Baker). Aurait-elle oublié qu'il est mentaliste et qu'il est donc capable de tout savoir sur elle ?



Mentalist continue tous les jeudis, sur la chaîne CBS.