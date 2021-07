Mentalist saison 3 : un retour inattendu

L'acteur Malcolm McDowell reprendra son rôle d'homme d'église dans la saison 3 de la série Mentalist.

Malcolm McDowell arrive parfaitement à jongler entre cinéma et séries TV. Dernièrement, on a pu le retrouver dans Heroes, Entourage à la télévision et Le Livre d'Eli sur grand écran. L'acteur légendaire d'Orange mécanique fera son retour dans l'une des séries les plus populaires de ces dernières années : Mentalist. Malcolm McDowell reprendra en effet son rôle d'homme d'église dans la saison 3, lui qui était apparu dans la peau de Britt Stiles dans le vingtième épisode de la deuxième saison.

Malcom McDowell a plaisanté sur le fait qu'il était "évidemment le type de serial killer poltron" mais qu'il aimait "s'escrimer avec Simon Baker". Se faisant plus précis sur son personnage, l'acteur a déclaré qu'il était "charmant, charismatique et implacable mais il est incroyable parce qu'il est très doux. Il est comme le Teflon et à chaque fois qu'on l'attaque il sourit juste et détourne tout." Rendant hommage à la star de la série Mentalist, Simon Baker, Malcom McDowell a dit de lui qu'il était "très, très habile", admettant qu'il ne réalisait pas combien un acteur était doué avant de travailler avec lui.

La saison 3 de Mentalist sera diffusée dès le 23 Septembre sur CBS.