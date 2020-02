Mentalist : qui va remplacer Patrick Jane dans vos coeurs ?

Cette fois, c'est terminé : Patrick Jane et l'agent Lisbon ont tiré leur révérence ce mardi 24 novembre sur TF1. Mais alors que le Mentalist a pris fin, qui va bien pouvoir prendre la place de cette série à succès ?

Après sept ans d’enquêtes palpitantes et de nombreuses intrigues à rebondissements, Patrick Jane et Teresa Lisbon ont fait leurs adieux sur TF1 ce mardi 24 novembre. La chaîne y a diffusé le treizième et dernier épisode de la saison 7. Plébiscitée par les téléspectateurs avec en moyenne 7,3 millions de fans devant leur poste chaque mardi soir, la série va sans doute laisser un grand vide dans le cœur des aficionados des aventures du mentaliste Patrick Jane.



Pour pallier à ce manque, TF1 a décidé de ne pas attendre pour dégainer sa toute nouvelle série. Point d’enquête policière cette fois mais un véritable mystère à résoudre. "ZOO, désormais, ils n'ont plus peur de nous..." C’est par cette annonce des plus intrigantes que la chaîne présente cette nouvelle fiction. La série qui sera à l'antenne dès le mardi 1er décembre a déjà rencontré le succès aux États-Unis où elle a été diffusée cette année sur CBS. L’histoire originale propose de suivre plusieurs personnages intrigués par des attaques inexpliquées d’animaux sur la population. Une violence soudaine et mystérieuse qui pourrait bien menacer l’espèce humaine toute entière.



Pour résoudre ce mystère, les talents et le charme de Patrick Jane ne seront d’aucune utilité. En revanche, le savoir-faire et le charisme de Jackson Oz (interprété par James Wolk) pourrait bien servir. L’acteur que l’on a notamment aperçu dans la série Mad Men, campe un jeune scientifique, spécialiste du comportement animalier, qui tente de comprendre pourquoi les animaux se liguent soudainement contre les humains. A ses côtés, on pourra retrouver la jeune actrice française Nora Arnezeder, mais également Billy Burke qui jouait le père de Bella Swan dans Twilight, Kristen Connolly vue notamment dans House of Cards et Nonso Anozie aperçu dans Game of Thrones, Le territoire des loups ou encore Cendrillon. Un casting international, une histoire intrigante… voilà qui promet de belles soirées en perspective ! Une chose est sûre : vous ne regarderez plus votre chat ou votre chien de la même façon…

Pour vous mettre un peu l’eau à la bouche, voici les premières images de Zoo :