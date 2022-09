Simon Baker, chouchou de la presse télé

Alors que débute ce soir la diffusion de la saison 3 de Mentalist sur TF1, Simon Baker fait déjà la une de la presse télé : Télé Star, Télé 2 Semaines... et sans doute bientôt d'autres Unes.

Avec le Dr Mamour Patrick Dempsey de Grey's Anatomy et Hugh Laurie de Dr House, Simon Baker alias Patrick Jane de Mentalist est sans conteste le champion des audiences télé. En 2010, la série Mentalist a créé l'évènement en décrochant 38 des 100 meilleurs scores et jusqu'à 10 millions de fans... Avec la diffusion de la saison 3 dès ce soir sur TF1, on se dit que le phénomène n'est pas prêt de s'arrêter !

En presse télé aussi, le beau blond à la fossette ravageuse et au look de surfeur gendre idéal fait des merveille auprès des femmes. Pas étonnant que Télé Star (le magazine télé le plus féminin de la catégorie) lui ait consacré plusieurs couvertures cette année.

Et notre petit doigt nous dit qu'on doit s'attendre à voir se multiplier les couvertures avec le beau gosse d'ici à la fin de la saison.

Avec ce savant mélange d'intrigue policière, de charme, de tension sexuelle, de suspense, Mentalist réussit à fédérer un larger public et à faire de Simon Baker alias Patrick Jane une superstar, après 15 ans de petits rôles. Une success story à l'américaine pour ce grand blond féru de surf !

Pour tout savoir sur la série The Mentalist et son acteur Simon Baker, Plurielles.fr vous conseille le livre de Frédérick Rapilly : Le Mentalist de A à Z, aux éditions du Rocher et au prix de 17,90€.