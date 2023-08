Mentalist - S01 E01 - John le rouge

Patrick Jane, médium et consultant pour le CBI, le Bureau Californien d'Investigation, possède des dons d'observation et d'analyse exceptionnels. Il y a quelques années, alors qu'il effectuait des shows de spiritisme à la télévision, un tueur en série, "John le Rouge", assassinait sa femme et sa fille. Depuis, Patrick Jane ne cesse de traquer ce redoutable sociopathe qui signe tous ses meurtres par une figure de sang. Mis à pied à la suite d'une affaire au cours de laquelle une femme n'a pas supporté ses révélations sur son mari, le mentaliste tente de convaincre l'agent Teresa Lisbon de le réintégrer lorsqu'il apprend qu'une enquête en cours concerne un double meurtre attribué à John le Rouge. La traque ne fait que commencer...