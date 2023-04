Mentalist - S02 E02 - La lettre écarlate

Kristin Marley est retrouvée morte. Elle travaillait pour une politicienne entourée par un mari transparent et un père omniprésent. Plusieurs suspects retiennent l'attention des enquêteurs : le beau-frère de la victime et sa belle-mère, tous deux amers et envieux. Par ailleurs, Patrick essaie de découvrir quelle nouvelle information détient Sam Bosco et son équipe sur John le Rouge.