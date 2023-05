Mentalist - S02 E23 - John le Rouge contre Patrick Jane

Le CBI reçoit une vidéo filmant l'assassinat d'une étudiante dans son sommeil. Ce crime sanguinaire est signé du "smiley" de John le Rouge. En arrivant sur place, Patrick Jane est formel : il ne s'agit pas du célèbre tueur en série. Tandis que l'enquête s'oriente vers le ciné-club de l'université, Patrick, dont les liens avec Kristina Frye se sont resserrés, est pris de panique lorsque cette dernière s'adresse publiquement à John le Rouge à la télévision. Son inquiétude s'avère justifiée. La journaliste est assassinée et Kristina disparaît. John le Rouge, qui déteste être pris à partie et être imité, sort de sa tanière et rencontre Patrick.