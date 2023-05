Mentalist - S03 E013 - Plus rien à perdre

Une réalisatrice de documentaires est retrouvée morte dans une petite ville de Californie. Elle tournait un film pour la campagne électorale du maire de la ville, en lice pour les élections partielles à la chambre des Représentants. Très vite, les soupçons se portent sur Ronald Crosswhite, déjà inculpé pour le meurtre de sa femme deux ans plus tôt, mais remis en liberté suite à un vice de procédure. Or, ce dernier compte bien prouver qu’il n’a tué personne et, pour ce faire, il décide de prendre en otage les personnes présentes dans l’hôtel de ville. Patrick y est justement venu régler une contravention.