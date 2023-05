Mentalist - S03 E014 - Sang pour sang

Alors qu’elle était de garde chez un témoin bénéficiant du programme de protection de l’Etat, Grace Vanpelt est assommée et le précieux témoin, Justin De George, est assassiné. Laroche décide d’ouvrir une enquête, mais propose à Grace de fermer les yeux sur ses erreurs éventuelles en échange d’une collaboration qui consisterait à porter un micro et à lui servir d’espion au sein du CBI. Parallèlement, l’enquête suit son cours et Patrick souhaite hypnotiser la fille de la victime, la petite Tina, présente au moment du crime, mais qui semble avoir perdu la mémoire. Sa tante, Jodie, qui souhaite obtenir la garde de sa nièce, s’y oppose.