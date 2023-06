Mentalist - S03 E020 - Tapis rouge

Patrick Jane engage Donny Culpepper, un malfaiteur notoire, pour récupérer une liste de suspects que Laroche garde précieusement chez lui, dans son coffre-fort. Mais il est arrêté et il menace Patrick de le dénoncer s’il ne trouve pas le moyen de l’innocenter avant sa comparution devant le tribunal prévue deux jours plus tard. Cette situation déconcentre Patrick qui a du mal à s’investir avec l’équipe du CBI dans l’affaire Ted Fisher. Ce dernier a été retrouvé assassiné dans son atelier de réparation d’appareils électroménagers. Cet homme, apparemment respectable, avait reçu des menaces téléphoniques la veille de sa mort et, de toute évidence, l’assassin n’a pas trouvé ce qu’il cherchait puisque l’atelier est de nouveau visité le lendemain. Le message d’un jeune irakien, Omar Hassan, éclaire les enquêteurs...