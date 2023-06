Mentalist - S03 E022 - Juste un pétale

Une jeune et ravissante violoniste, Eleanor Artega, est retrouvée assassinée à la sortie d’un concert. Sur les lieux du crime, Patrick Jane trouve pour seul indice, un pétale d’hortensia. L’enquête révèle qu’Eleanor était très talentueuse et qu’elle occupait la place de premier violon au sein de l’orchestre régional. Après avoir suspecté son ex-petit ami, Orlando Yglesias, un jeune homme désœuvré, le CBI s’intéresse à l’orchestre et, notamment, à l’impitoyable chef d’orchestre, Vincent. Les autres musiciens sont, ensuite, interrogés.