Mentalist - S03 E04 - Carte blanche

Henry Dahl, condamné à perpétuité pour le viol et le meurtre de Jenny Winter, a été assassiné dans sa chambre d’hôtel deux jours après avoir été gracié. Le CBI cherche à retrouver son meurtrier et apprend que Karen Cross, présentatrice de télévision, avait récemment invité Henry Dahl dans son émission pour lui préparer un procès en direct. Patrick Jane rencontre le mari de Jenny Winter. Ce dernier prétend avoir pardonné au meurtrier de sa femme par amour pour son fils et pour retrouver une paix intérieure. Karen Cross décide de convoquer Patrick sur son plateau pour qu’il puisse identifier l’assassin de Dahl parmi les suspects.