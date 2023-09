Mentalist - S03 E05 - Pur sang

Bill Sutton, un jockey professionnel, a été assassiné de plusieurs coups de batte de base-ball sur la tête. On retrouve sur la victime un mot sur lequel il est écrit "Pardonne-moi", destiné à Delinda Lecure, son ex-petite amie. Cette dernière informe le CBI que Bill n’avait pas quitté les courses. Il avait été suspendu il y a deux ans car on l’accusait d’avoir provoqué une chute collective dans un virage. Patrick est persuadé que la mort de Bill a quelque chose à voir avec les chevaux et décide de rencontrer Cobb Holwell, le patron du jockey. Il apprend ainsi que Bill était très doué et qu’il aurait pu gagner de nombreuses courses avec son cheval Pollock’s Dream. Alors qu’une grande course se prépare, le CBI fait la connaissance de Frank Lockhardt, un promoteur qui veut racheter l’écurie de Holwell.