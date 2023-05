Mentalist - S03 E06 - Propriété très privée

Ethel Sebring, la mère d’un juge fédéral, vient de décéder et de nombreuses personnalités sont venues lui rendre hommage. Mais l’une de ses petites-filles, Abby, ne se montre pas à la veillée funèbre. Sa sœur part donc la chercher dans la maison d’amis et découvre le petit ami de celle-ci étalé sur le sol, lardé de plusieurs coups de couteau. Le CBI vient donc enquêter, épaulé par un imposant service d’ordre. Mais Abby demeure introuvable, malgré le contrôle strict des entrées et sorties dans la propriété. Tout laisse donc à croire qu’elle n’a pas quitté le domaine familial. A-t-elle réussi à prendre la fuite ou a-t-elle aussi été tuée avant d’être cachée sur place ?