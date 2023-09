Mentalist - S03 E07 - Aventure sans lendemain

Le CBI est convoqué à la société d’hélicoptères "Bajoran" pour enquêter sur une menace de mort téléphonique adressée au P.-D.G. de la compagnie, Yuri Bajoran. Walter Mashburn, un milliardaire souhaitant acheter l’entreprise le jour-même, a demandé à ce que Patrick et Lisbon s’occupent de cette affaire. Mais au moment où ils s’apprêtent à signer, une bombe explose et Yuri Bajoran et Gart Drucker, le chef de la sécurité, sont tués.