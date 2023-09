Mentalist - S03 E08 - Jane en danger

Alors qu’il était parti acheter des fruits, Patrick Jane se fait kidnapper par une personne liée à l’une de ses anciennes affaires et qui semble avoir de la rancœur contre lui. Lisbon et son équipe mettent tout en œuvre pour le retrouver. Le FBI est même appelé en renfort et Rigsby se voit contraint de faire équipe avec O’Laughlin…