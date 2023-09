Mentalist - S03 E09 - Au clair de la lune

Deux policiers et une jeune fille sont retrouvés morts dans un verger. Patrick et Lisbon sont envoyés dans la petite ville de campagne où habitaient les victimes. La jeune fille était fiancée à un jeune secouriste qui est fou de douleur et parle de vengeance. Patrick lui explique que la vengeance n'est jamais satisfaisante, principe dont il use pour les autres, mais pas pour lui. Un homme étrange qui prétend être médium assure pouvoir aider l'équipe à trouver le meurtrier.