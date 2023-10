Mentalist - S03 E19 - La veuve joyeuse

Le patron d’une agence de rencontres est retrouvé mort avec plusieurs balles dans le corps, dans la baie de San Francisco. Les soupçons de Patrick se portent bientôt sur la femme de la victime, qui a repris les rênes de la société. Mais celle-ci est plus forte et manipulatrice qu’il ne l’avait imaginé et il va devoir faire preuve de nombreux stratagèmes pour essayer de la confondre.