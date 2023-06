Mentalist - S04 E01 - Le doute

Patrick Jane a été arrêté pour le meurtre de celui qu’il pensait être John le Rouge. La caution demandée pour sa libération s'élevant à un million de dollars, il doit attendre son procès en prison. A l’extérieur, Lisbon est encore en convalescence et son équipe a été démi de ses fonctions. Pourtant, ils essaient de poursuivre l’enquête afin de prouver que Jane a tué un ennemi public. Hélas, la victime, l’homme d’affaires Timothy Carter, est connu pour être un mari idéal et un citoyen exemplaire. Comprenant que ses collègues auront du mal à prouver la légitime défense, Jane gagne un million de dollars au poker et parvient à sortir de prison. Dès sa rencontre avec l’épouse de Carter, il pense que derrière ces personnes en apparence parfaites se cache un tandem diabolique...