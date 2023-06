Mentalist - S04 E07 - Le tueur le plus fort

Une jeune femme est retrouvée assassinée, pieds et poings liés dans un parc. La police de Fresno met le CBI sur les traces du tueur en série de San Joaquin et sur les huit suspects identifiés. Jane pousse Lisbon à se fier à sa propre intuition pour réduire la liste et ne pas perdre de temps. Tandis que cette dernière s’acharne sur un photographe marginal dont la tête "ne lui revient pas", Jane s’intéresse à Panzer, un journaliste qui consacre bénévolement beaucoup de temps à cette affaire. Panzer connaît le dossier mieux que personne et Jane ne peut s’empêcher de le solliciter. Il va même jusqu’à lui proposer de collaborer avec le CBI. Y voyant un signe de parfaite confiance, le journaliste lui ouvre les portes de son appartement...