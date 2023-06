Mentalist - S04 E09 - Les fans, et les autres...

Doc Dugan, ancienne star du football, mène une vie complexe. Pour éviter les attaques de l’avocat de son ex-épouse qui essaie de lui soutirer encore plus d’argent, il fait appel à une doublure : Jake Steward. Tandis que Jake brouille les pistes, Doc peut mener une vie tranquille avec ses multiples maîtresses. Mais un soir, Doc est la cible d’un attentat. Sa voiture, piégée, explose et c’est Jake qui périt dans l’accident. Le CBI décide de laisser croire que Doc est mort. Tandis que le monde du sport rend des hommages inattendus à l’ex-champion, Patrick Jane interroge ses proches et élimine peu à peu les suspects.