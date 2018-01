Votre nouvelle émission débarque vendredi 2 février sur vos écrans !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Vendredi 2 février, à partir de 21h et lors d'expériences extraordinaires, le mentaliste Viktor Vincent va s'introduire dans la tête des plus grandes stars et les rendre folles... Rayanne Bensetti, Guillaume de Tonquédec, Julia de Bona, Alex Lutz, Tomer Sisley, Camille Lacourt, mais aussi Dany Boon, Line Renaud, Géraldine Nakache, Thomas Solivéres, François-Xavier Demaison, Reem Kherici, Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Cartman, Artus, Michèle Laroque et Isabelle Nanty vont se prêter au jeu !

Manipulations mentales, lecture de pensées, télépathie et autres expériences incroyables laisseront nos invités sans voix... Certains ont vécu l’aventure sur le plateau ou encore dans des lieux extérieurs parisiens. Tomer Sisley s’est vu kidnappé par notre mentaliste. Les yeux bandés dans un lieu inconnu, il devra retrouver son chemin...Géraldine Nakache, Alex Lutz et Thomas Solivéres, réunis dans un casino, verront que le hasard n'est parfois qu'une illusion...Guillaume de Tonquédec, sur les quais de Seine, va vivre une expérience de prédiction totalement dingue... et d'autres expérimentations plus incroyables les unes que les autres !

Depuis chez vous, vous aussi vous pourrez apprendre des tours et bluffer vos proches grâce à Fabien Olicard qui révèlera des techniques de Mentalisme. Grâce à "Mentalistes : dans la tête des Stars", restez bien attentifs... Rendez-vous le vendredi 2 février à 21h sur TF1 !