EXCLU. Bruno Salomone : « J'ai eu les larmes aux yeux en lisant le script »

Mention Particulière met à l'honneur Marie Dal Zotto, Hélène de Fougerolles mais aussi Bruno Salomone. Le comédien, que les téléspectateurs ont pu découvrir il y a deux ans dans le Secret d'Elise revient sur TF1. Dans cette fiction en deux parties, l'acteur interprète Jérôme, un père dévoué à sa famille et plus particulièrement à sa fille, Laura, trisomique. Ensemble, ils travaillent d'arrache pied pour que l'adolescente obtienne le précieux sésame : son baccalauréat.

Dans une interview accordée à TF1, Bruno Salomone explique plus en détails le rêve de sa fille Laura, jouée à l'écran par Marie Del Zotto. "Jérôme s’est investi corps et âme dans ce projet depuis des mois et il est obnubilé par cette échéance. Il tient mordicus à ce qu’elle ait son bac. Ce serait son rêve, la concrétisation de tous les efforts faits jusque-là".

Cette fiction, primée à deux reprises au Festival de la Fiction TV francophone de la Rochelle a de suite plu à Bruno Salomone. A la lecture du script, ce dernier s'est dit touché en plein coeur. "Le scénario m'a touché purement et simplement. J’avoue avoir eu les larmes aux yeux plusieurs fois durant sa lecture et j’ai immédiatement su que le rôle de Jérôme était fait pour moi", avoue-t-il à TF1 et d'ajouter qu'il a vécu ce tournage comme "une aventure humaine". "En suivant le parcours du combattant de Laura, nous dépassons beaucoup d'a priori et je trouve cela poignant", conclut-il.

