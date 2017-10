EXCLU. Hélène de Fougerolles : « La naïveté de Marie Dal Zotto m'a touchée »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Lundi 6 novembre, TF1 vous donne rendez-vous dès 21h00 pour découvrir Mention Particulière. Cette nouvelle fiction met à l'honneur Laura. A 20 ans, la jeune femme s'apprête à passer le bac, comme des millions de lycéens chaque année. Sauf qu'à la différence des autres, la jeune fille est trisomique. Passer le précieux sésame en ayant un tel handicap est une première en France. Alors pour qu'elle réussisse, ses parents, incarnés par Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles sont au garde-à-vous. Son papa, Jérôme, assiste les révisions de sa fille, tandis que sa maman, Fanny est une femme stressée qui surprotège ses enfants.

Pour Hélène de Fougerolles, qui est une habituée des rôles comiques, ce nouveau registre est l'occasion de voir de nouveaux horizons. Pour TF1, elle confie avoir été bouleversée en lisant le scénario. "Ce scénario était un cadeau. Je me souviens l’avoir lu dans un train, en me rendant sur un autre tournage, et j’ai été complètement bouleversée. Cela m’est arrivé quatre à cinq fois au cours de ma carrière. Le sujet du handicap peut être difficile à aborder et on peut avoir tendance à ne pas vouloir en entendre parler".

Concernant Marie Dal Zotto, qui joue Laura, personnage principal et future bachelière, l'actrice admet que le courant est de suite passé entre elles deux. "Marie est une jeune femme très attachante... Sa naïveté un peu enfantine m’a tout de suite touchée même si elle sait parfaitement de quoi elle parle. Derrière cette apparente candeur se cache une actrice qui sait exactement où est sa place sur scène". Et d'ajouter, "elle ne se plaint jamais sur le plateau : c’est une pro !"

Ne manquez pas Mention Particulière lundi 6 novembre à 21H00 sur TF1 !