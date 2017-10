EXCLU. Marie Dal Zotto : « Voir ce film me donne envie de passer le bac ! »

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Dans une interview accordée à TF1, Marie Dal Zotto, qui joue le rôle de Laura, une étudiante trisomique, revient sur le personnage qu'elle incarne. L'occasion d'en savoir plus sur cette jeune actrice qui fait ses premiers pas à la télévision.

« Mention particulière » , c'est la nouvelle fiction de TF1. Inspirée d’une histoire vraie elle relate l'histoire de Laura et sa famille. A 20 ans, la jeune fille, trisomique, décide de passer son bac, comme n'importe quelle jeune fille de son âge; sauf que Laura n'est pas tout à fait comme les autres : différente, elle doit braver ses difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres; épreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura va se battre pour vivre la vie qu'elle s'est choisie. Son rêve : devenir journaliste.



Dans une interview accordée à TF1, Marie Dal Zotto, qui campe le rôle du personnage principal, confie être sur un petit nuage. "C’est mon premier rôle et je n’en reviens toujours pas d’avoir été choisie !", admet-elle. A travers cette fiction française, la comédienne qui a quelques années de théâtre derrière elle, aspire, comme Laura dans la série, à de nouveaux projets. A commencer par celui de passer son baccalauréat. "Grâce à ce film, j’ai une vraie vision de ce qu’est le bac et cela me donne vraiment envie de le passer !" s’enthousiasme-t-elle. Mention Particulière, lundi 6 novembre à 21H00 sur TF1 !

Découvrez en exclusivité les premières image de « Mention Particulière » ci-dessous :