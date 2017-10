EXCLU. Mention Particulière - Les premières minutes à découvrir sans plus tarder !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Mention particulière est la nouvelle fiction de TF1 à découvrir lundi 6 novembre ! Inspirée d'une histoire vraie, le feuilleton relate le quotidien de Laura, jeune trisomique de 20 ans qui décide de passer son bac, comme n'importe quelle jeune fille de son âge. Handicapée, elle doit braver ses difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres. Épreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura va se battre pour vivre la vie qu'elle s'est choisie. Comme toute les filles de son âge, elle a un rêve : devenir journaliste. Au casting de cette série, récompensée au festival de la Rochelle, on retrouve Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles, les parents de Laura, mais aussi l’humoriste Jonathan Lambert, qui incarne le proviseur du lycée. Le personnage de Laura est incarné par Marie Dal Zotto, encore méconnue du public. Pour TF1, la jeune fille a déclaré avoir adoré jouer dans cette fiction feel-good. « Je suis très heureuse. Mon rôle me plaît beaucoup. J’ai trouvé une deuxième famille sur le tournage et tout le monde est très gentil avec moi ! ».

Mention particulière, les premières minutes à découvrir dès maintenant

Aujourd'hui, MYTF1 vous propose de visionner les premières minutes en avant-première digitale. Et qui de mieux que Marie Dal Zotto pour introduire cette fiction ? Dans les premières minutes, on suit le quotidien de Laura. La jeune femme s'apprête à jouer la scène de théâtre qu'elle défend au baccalauréat. A sa sortie, sa maman, jouée par Hélène de Fougerolles, l'attend dans la voiture. Elle sait ce que représente ce diplôme pour sa fille et la soutient coûte que coûte... De retour à la maison, on découvre son papa, et sa sœur. Pour Laura, pas de temps à perdre. Les épreuves écrites arrivent à grand pas, alors elle se plonge dans ses révisions, aidée par son papa. Le lendemain matin, le réveil sonne à 6h30. Il est temps pour elle de se rendre à sa première épreuve : la philosophie... Regardez





Ne manquez pas Mention Particulière, lundi 6 novembre à 21h00 sur TF1 !