Hélène de Fougerolles, Bruno Salomone, Jonathan Lambert, Marie Dal Zotto : un casting 5 étoiles !

Au casting de Mention Particulière, on retrouve plusieurs acteurs bien connus des téléspectateurs. Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles, Jonathan Lambert et Marie Dal Zotto... MYTF1 vous présente les personnages de votre nouvelle fiction.

Mention Particulière est votre nouveau feuilleton à découvrir lundi 6 novembre à 21h00 sur TF1. L'histoire est centrée sur Laura : jeune femme de 20 ans qui s'apprête à franchir un cap dans sa vie : passer son Baccalauréat. Une étape importante pour cette étudiante trisomique. Pour mettre toutes les chances de son côté, la jeune fille planche sans cesse afin d'obtenir le précieux sésame qui lui permettra de réaliser son rêve : devenir journaliste. Au casting de ce feuilleton feel-good, on retrouve Hélène de Fougerolles. Figure emblématique du cinéma français, l'actrice interprète de le rôle de Fanny, une maman stressée surprotectrice avec ses enfants. Pour Hélène de Fougerolles, ce nouveau registre est l'occasion de voir de nouveaux horizons. Pour TF1, elle confie avoir été bouleversée en lisant le scénario. "Ce scénario était un cadeau. Je me souviens l’avoir lu dans un train, en me rendant sur un autre tournage, et j’ai été complètement bouleversée. Cela m’est arrivé quatre à cinq fois au cours de ma carrière. Le sujet du handicap peut être difficile à aborder et on peut avoir tendance à ne pas vouloir en entendre parler".

On retrouve également Bruno Salomone. L'acteur qui s'est illustré récemment dans le Secret d'Elise aux côtés d'Hélène de Fougerolles rempile dans Mention Particulière. Dans cette fiction en deux parties, l'acteur interprète Jérôme, un père dévoué à sa famille et plus particulièrement à sa fille, Laura, trisomique. Ensemble, ils travaillent d'arrache pied pour que l'adolescente obtienne le baccalauréat. Cela passe par une hygiène de vie stricte et de longues heures de révisions. Dans une interview accordée à TF1, l'acteur français avoue avoir eu la larme à l'oeil en lisant le scénario. "Le scénario m'a touché purement et simplement. J’avoue avoir eu les larmes aux yeux plusieurs fois durant sa lecture et j’ai immédiatement su que le rôle de Jérôme était fait pour moi", avoue-t-il à TF1.

Jonathan Lambert, que téléspectateurs ont vu dans Palais Royal, L'amour dure trois ans ou encore L'Idéal, campe le rôle d'un proviseur de lycée. Pour l'occasion, l'humoriste revêt un costume marron strict et prend les traits d'un fonctionnaire peu tolérant. Dans une interview accordée à TF1, l'acteur est revenu sur ce rôle, sensiblement différent de ceux qu'il a pu jouer auparavant. "Monsieur le proviseur est un homme strict, un peu «vieille école» et très mal accoutré à mon goût ! Sans stigmatiser la situation, on peut lire à travers lui ce que représente l’administration scolaire. Ce proviseur renvoie l’image d’un homme un peu lâche. Pourtant, lorsqu’arrive l’heure de rendre les copies, il ressent de la compassion pour Laura, qui n’a visiblement pas terminé dans les temps, et il accepte de jouer les prolongations en la surveillant seul".

Marie Dal Zotto joue le rôle de Laura. Une jeune femme qui aime les challenges et qui veut passer son baccalauréat comme n'importe quelle étudiante. Dans une interview accordée à TF1, l'actrice, qui campe le rôle du personnage principal, confie être sur un petit nuage. "C’est mon premier rôle et je n’en reviens toujours pas d’avoir été choisie !", admet-elle. A travers cette fiction française, la comédienne qui a quelques années de théâtre derrière elle, aspire, comme Laura à de nouveaux projets. A commencer par celui de passer son baccalauréat. "Grâce à ce film, j’ai une vraie vision de ce qu’est le bac et cela me donne vraiment envie de le passer !" s’enthousiasme-t-elle.

