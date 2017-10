Mention particulière : A ne pas manquer le lundi 6 novembre !

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

« Mention particulière » va vous émouvoir. Cette nouvelle fiction de TF1 est inspirée d’une histoire vraie et vous relate celle de Laura et sa famille. Une famille touchante que vous allez adorer ! Laura, 20 ans, a décidé de passer son bac, comme n'importe quelle jeune fille de son âge; sauf que Laura n'est pas tout à fait comme les autres : trisomique, elle doit braver ses difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres; épreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura va se battre pour vivre la vie qu'elle s'est choisie. Son rêve : devenir journaliste.

Comme personnages principaux, vous allez retrouver de nombreux visages familiers comme ceux de Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles, les parents de Laura, ou encore l’humoriste Jonathan Lambert, qui incarnera le proviseur du lycée. Le personnage de Laura est incarné par Marie Dal Zotto, encore méconnue du public. Un premier rôle pour lequel elle a pris un réel plaisir « Je suis très heureuse. Mon rôle me plaît beaucoup. J’ai trouvé une deuxième famille sur le tournage et tout le monde est très gentil avec moi ! » a-t-elle confié lors d’une interview accordée à TF1.

Le téléfilm a été récompensé lors du Festival de la fiction TV de La Rochelle en recevant le prix du Meilleur Scénario. Le prix du Meilleur espoir féminin revient à l’actrice Marie Dal Zotto pour son rôle de Laura.

