Mention particulière : les internautes entre émotion et admiration

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Plus de 5,9 millions de téléspectateurs soit 22,6% du public. C’est la très belle audience réalisée lundi soir par Mention particulière rassemblant Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles, Jonathan Lambert et Marie Dal Zotto, une jeune actrice trisomique. Ce téléfilm inédit, réalisé par Christophe Campos, suit les aventures de Laura, une jeune trisomique, qui fait tout pour réussir son rêve : passer son bac et devenir journaliste. Soutenue par ses parents, elle doit malgré tout affronter le regard et les doutes des autres personnes. Mais elle est bien décidée à se battre pour réussir son pari.

Ce rôle de Laura est le premier pour Marie Dal Zotto. Ce qui n’a pas empêché la jeune fille de totalement bluffer ses partenaires de jeu. "Marie est une jeune femme très attachante... Sa naïveté un peu enfantine m’a tout de suite touchée même si elle sait parfaitement de quoi elle parle. Derrière cette apparente candeur se cache une actrice qui sait exactement où est sa place sur scène. Elle ne se plaint jamais sur le plateau : c’est une pro !", a ainsi confié Hélène de Fougerolles à TF1. "Le scénario m'a touché purement et simplement. J’avoue avoir eu les larmes aux yeux plusieurs fois durant sa lecture et j’ai immédiatement su que le rôle de Jérôme était fait pour moi", a ajouté pour sa part Bruno Salomone.

Les deux comédiens ne sont pas les seuls à avoir été touchés en plein cœur par Mention particulière. Les téléspectateurs, nombreux devant leur petit écran pour suivre cette fiction, ont été particulièrement bouleversés par cette "belle leçon de vie". "Bravo à @TF1 pour #MentionParticulière ! C’était drôle, touchant ! Marie Dal Zotto est une révélation", a ainsi posté @yannickflo. "Un téléfilm magnifique ♥ qui donne à réfléchir, une superbe prestation des acteurs, bravo à tous" (@MamzelleVettel), "J'ai l'impression que ce film a fait effet quand même... encore une petite chance pour que les choses bougent" (@Rominet_12), "@MarieDalZotto Une belle leçon de vie bravooooo! J’espère que ce film fera changer les mentalités!" (@MarieDalZotto), "Mention particulière un film qui donne une bonne leçon. Qui prouve que peut importe la différence et le handicap tout l’monde peut y arriver" (@DitteMlanie), "Et sinon dans le genre film époustouflant et magnifique, je demande #MentionParticuliere ! Un petit bijou qui te prend aux tripes" (@Blown), ou encore "film très émouvant et touchant, il donne une bonne claque à ceux qui ont des avis négatifs sur les handicapés" (@murielle1wqa) et "Merci TF1 pour le film de ce soir, quelle claque d'encouragement, de patience et force!" (@Uly_Rodman) peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux.

