« Mention particulière » reçoit deux prix au Festival de la fiction TV de La Rochelle !

« Mention particulière », la nouvelle fiction de TF1 inspirée d'une histoire vraie fait déjà sensation auprès des professionnels. En effet, le téléfilm vient tout juste de recevoir deux prix au Festival de la fiction TV de La Rochelle, et pas des moindres puisqu'il s'agit des prix de Meilleur scénario et de Meilleur espoir féminin pour l'actrice Marie Dal Zotto qui interprète le personnage principal du film, Laura. Réalisé par Christophe Campos, on retrouve au casting Bruno Salomone et Hélène De Fougerolles, déjà aperçus dans le Secret d'Elise.

Une histoire poignante

Laura, 21 ans, a décidé de passer son bac comme n’importe quelle jeunes filles de son âge ; sauf que Laura n’est pas tout à fait comme les autres. Trisomique, elle doit braver les difficultés, les doutes de son entourage, affronter le regard des autres, surmonter la différence et… l’indifférence. Soutenue par ses parents, Fanny (Hélène de Fougerolles) et Jérôme (Bruno Salomone), Laura, qui rêve de devenir journaliste, ne lâche rien même si au départ le proviseur, (Jonathan Lambert) n’est pas décidé à lui faciliter la tâche…

Pour Hélène de Fougerolles, « le rôle de Fanny est un cadeau »

Dans une interview accordée à TF1, Marie Dal Zotto qui interprète Laura, avoue, dans un large sourire, « vivre un rêve ». Sous l’œil de sa maman, la jeune femme, qui jusqu’alors se consacrait au théâtre, fait ses premiers pas devant la caméra. « Le cinéma est venu à moi. Je suis vraiment heureuse d’avoir été choisie pour le rôle de Laura. Cela me donne envie d’avoir le bac moi aussi ! », avoue-t-elle. Pour Hélène de Fougerolles qui joue la maman, « le rôle de Fanny est un cadeau ».

« Ce scénario est empreint d’une grande sincérité et nous vivons chacun de nos rôles avec intensité. J’ai une chance inouïe de prendre part à une telle aventure humaine », confie l'actrice à TF1.

Des propos confirmés par Bruno Salomone qui joue le père de Laura. «Je fonctionne aux coups de cœur et ce scénario m’a énormément touché. Quand l’émotion est au rendez-vous, je fonce ! Dans notre société, passer le bac représente toujours une étape importante. Relater le parcours de Laura est très fort. Je suis vraiment fier d’avoir rejoint le casting, d’autant que l’ambiance est excellente», insiste le comédien.

