Mention Particulière : Le téléfilm à ne pas manquer ce soir sur TF1 !

Rendez-vous ce soir, dès 21 heures sur TF1 pour une nouvelle fiction française baptisée Mention Particulière. Celle-ci relate l’histoire de Laura, âgée de 20 ans. Atteinte de trisomie, la jeune femme a un objectif bien précis : passer le baccalauréat ! Son rêve ? Devenir journaliste. Pour arriver à ses fins, Laura va devoir surmonter plusieurs étapes, quelques-unes plus difficiles que d’autres. Les doutes de son entourage, le regard parfois cruel des autres… Entre émotion et humour, la jeune femme va se battre pour vivre la vie qu’elle s’est choisie.



Mention particulière vous offre un casting 5 étoiles. Bruno Salomone et Hélène de Fourgerolles incarnent tous deux les parents de Laura. L’humoriste Jonathan Lambert endosse le rôle du proviseur du lycée dans lequel étudie Laura. Marie Dal Zotto incarne le personnage principal, celui de Laura.



Lors d’une interview accordée à MYTF1, la jeune femme est revue sur son rôle, pour lequel elle a reçu le prix du Meilleur espoir féminin lors du Festival de la fiction TV de la Rochelle. "C'est mon premier rôle et je n'en reviens toujours pas d'avoir été choisie !" confie-t-elle. Un premier rôle qui lui a permis de se fixer un objectif personnel : "Grâce à ce film, j'ai une vraie vision de ce qu'est le bac et cela me donne vraiment envie de le passer !"

Mention particulière c'est ce soir, lundi 6 novembre sur TF1 à 21h00 !

En attendant ce soir, découvrez les premières minutes de Mention Particulière ci-dessous :