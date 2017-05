Mention particulière, une nouvelle fiction inspirée d’une histoire vraie

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Les surprises s’enchaînent sur TF1. Le tournage d’une toute nouvelle fiction "Mention Particulière" inspirée d’une histoire vraie, vient tout juste de commencer à Toulouse. MYTF1 vous en dit plus.

Depuis la semaine dernière, le tournage d’une toute nouvelle fiction vient de débuter à Toulouse. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les premières informations qui ont été dévoilées vont mettre l’eau à la bouche des téléspectateurs. S’il s’agit certes d’une fiction, il faut savoir que l’intrigue sera inspirée d’une histoire vraie. Celle de Laura 20 ans, une jeune femme trisomique qui décide de passer son baccalauréat, comme n’importe quelle jeune fille de son âge. Elle va devoir braver les difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres. Jour après jour, épreuve après épreuve, elle va se battre pour obtenir la chance de vivre la vie qu’elle s’est choisie.

Dans les rôles principaux, les téléspectateurs retrouveront des visages connus comme Bruno Salomone et Hélène de Fougerolles qui interpréteront les parents de Laura. L’humoriste Jonathan Lambert incarnera le proviseur de lycée dans lequel étudie Laura. C’est Marie Dal Zotto, jusque-là inconnue du grand public, qui interprétera le rôle de Laura. Le tournage durera un mois et on a désormais hâte de connaître la date de diffusion de cette nouvelle fiction.