Mention particulière, bienvenue dans l'âge adulte - Premières minutes

Trois ans après avoir obtenu son baccalauréat, Laura rêve d’indépendance et veut vivre comme une jeune femme ordinaire. Mais entre les parents qui s’inquiètent, le monde du travail qu’elle découvre et l’amour qui vient sonner sans prévenir, pas facile d’être comme les autres quand on est trisomique. Bienvenue dans l’âge adulte…