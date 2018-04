Laura, 20 ans, a décidé de passer son bac, comme n'importe quelle jeune fille de son âge, sauf que Laura n'est pas tout à fait comme les autres : trisomique, elle doit braver ses difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres. Epreuve après épreuve, entre émotion et comédie, Laura se bat pied à pied pour arracher une chance qu'on voudrait lui refuser et vivre la vie qu'elle s'est choisie.