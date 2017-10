Premières minutes de "Mention particulière" : Une volonté à toute épreuve pour passer le bac (Exclu)

En exclu MYTF1, découvrez les premières minutes de Mention Particulière et dès lundi 6 novembre sur TF1. Laura (interprétée par Marie Dal Zotto), 21 ans, a décidé de passer son bac comme n’importe quelle jeune fille de son âge ; sauf que Laura n’est pas tout à fait comme les autres. Trisomique, elle doit braver les difficultés, les doutes de son entourage et le regard parfois cruel des autres Découvrez les premières minutes de Mention particulière, une histoire inspirée de faits réels, avec Marie Dal Zotto, Bruno Salomone, Hélène de Fougerolles et Jonathan Lambert lundi 6 novembre sur TF1 et MYTF1.