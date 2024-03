Avant-première - Mercato - S01 E07 - Thérapie

Alors qu'il se trouve par hasard à l’aéroport au moment de l’arrivée historique de la nouvelle recrue star de l’OM en France, Thomas Chevalier, flic de bureau à la carrière jusqu’ici exemplaire, est obligé d’intervenir pour neutraliser un forcené qui s’apprête à attaquer le footballeur. Sans le vouloir, il blesse le joueur, mettant ainsi fin au rêve marseillais avant même qu’il ait commencé... Le fiasco de son intervention entraîne une sanction : sa mutation immédiate dans la pire destination possible pour ce flic parisien jusqu’au bout des ongles, avec la pire casserole aux fesses - Marseille... Là-bas, Thomas doit prendre la tête d’un groupe aux méthodes peu orthodoxes dans lequel opère Nora Kader (Manon Azem), jeune flic incontrôlable et en tous points différente de lui. Avec ses deux adjoints Julio Abdelaoui et Ange Colona, ces électrons libres ont déjà usé plus d’un chef de groupe et ont acquis la pire des réputations. Personne ne veut s’y coller. Mais Thomas, sanctionné, n’a pas le choix. Ils ne portent pas le même maillot mais ils font le même métier : FLICS. Et ils vont devoir jouer dans la même équipe, à Marseille.