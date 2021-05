Merlin - L'enchanteur désenchanté (partie 1)

Après cinq années passées auprès du prince Arthur qui, au grand désespoir de sa cousine Morgane, va épouser la jolie princesse Guenièvre, Merlin se retire dans la forêt de Brocéliande pour goûter une retraite paisible. Mais l’arrivée de l’énergique fée Viviane et de son jeune fils Lancelot va pulvériser ses plans. La fée s’incruste en déployant ses charmes et sa malice. Plus Merlin en tombe amoureux, plus il perd ses pouvoirs dont il aurait pourtant bien besoin puisque Morgane, brûlante de dépit amoureux, vient de faire alliance avec Vortigern, le terrible roi barbare…