NEWS - Vendredi 02/10/9 - 13:00

Quand deux ex-juges (Les Cordier, juge et flic et Le juge est une femme) se rencontrent, ils sont sur la même longueur d'ondes ! Dans Mes amis, mes amours, mes emmerdes..., Bruno Madinier et Florence Pernel jouent Olivier et Caroline : 18 ans de bonheur et soudain tout s'écroule...