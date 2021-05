Mes amis, mes amours, mes emmerdes... - S01 E01 - Quand les amis s'en mêlent

Caroline, Olivier, Nathalie, Fred, François et Marie se connaissent depuis plus de 20 ans. Ils partagent tout ou presque : la rigolade -des week-ends entiers aux Bruyères, la maison de campagne qu’ils ont achetée ensemble- mais aussi les difficultés de la vie. Bref, les amis, les amours mais aussi les emmerdes ! Mais aujourd’hui, les emmerdes s’annoncent beaucoup plus méchantes que d’habitude lorsque l’un d’entre eux est victime d’un accident de voiture…