Mes amis, mes amours, mes emmerdes... - S01 E03 - Dettes de jeu

Olivier a compris qu’il ne remarchera plus et les amis se relaient pour être en permanence à ses côtés. Mais les emmerdes pointent à nouveau le bout de leur nez : pour garantir à Nathalie le train de vie auquel ses richissimes parents l’ont habituée, Fred joue en secret au poker depuis des années. Et les dettes s’accumulent…