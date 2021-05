Mes amis, mes amours, mes emmerdes... - S04 E02 - Des matins difficiles

Olivier est mort d’une rupture d’anévrisme. Chacun surmonte son chagrin comme il peut... Caro noie sa peine dans son travail d’infirmière. Caro cherche aussi à comprendre ce que cachent les retrouvailles en tête-à-tête entre Maud, l’ex de Fred, et Olivier. Fred, lui, profite de la vie et dépense trop d’argent. Pour éponger ses dettes, il se lance dans l’escorting. Marie s’investit corps et âme dans la défense d’Audrey, une employée municipale qui accuse le Maire de l’avoir harcelée. François tente de faire face au retour de sa mère, Nicky, qui tape l’incruste chez eux.