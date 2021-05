Mes amis, mes amours, mes emmerdes... - S04 E06 - Révélations au sommet

Dans une vidéo, Olivier avoue qu’il est à l’origine de la séparation de Maud et Fred il y a 28 ans. Il engage Caro et les autres à se lancer dans une nouvelle vie. Les images d’Olivier vivant provoquent un énorme choc à nos amis. Caro ne parvient pas à tourner aussi simplement la page. Elle cherche la preuve qu’Olivier savait qu’il allait mourir. Fred veut s’impliquer dans la vie de Paloma, la fille qu’il a eue avec Maud. Marie force Garrivier, son boss, à lui laisser mener jusqu’au bout son procès contre le maire. François n’est toujours pas au courant, obnubilé par l’état de santé de Nicky. François ne voit pas non plus la détresse de Gloria. Or, celle-ci a découvert que Romain l’avait quittée pour une autre…