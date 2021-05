Mes amis, mes amours, mes emmerdes... - S04 E07 - Plus dure sera la chute

Fred a l’impression de perdre ses deux fils : Tim a essayé de mettre le feu à la maison, et Romain accepté de se faire reconnaître par son père naturel. Il se bat comme un diable pour les récupérer. Caro a repris du poil de la bête et prépare son dossier pour la commission de discipline. Mais elle n’a aucun élément concret pour défendre son poste à l’hôpital. Alors que la date de son procès approche, Marie persévère malgré les menaces à peine voilées du maire. De son côté, après avoir découvert le danger qui pèse sur sa femme et son fils, François décide d’intervenir. Mais n’est-ce pas trop tard ?