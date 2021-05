Mes amis, mes amours, mes emmerdes... - S04 E08 - Une nouvelle vie

Après avoir mis François dehors, Marie se retrouve seule avec Léon. Caro devine que l’attitude bravache de son amie cache un malaise plus profond… Mais, à la maison ou au travail, Marie rejette l’aide de tout le monde. De son côté, François ne se remet pas de cette « rupture » et entame une nouvelle vie… Attiré par Maud, Fred cherche à la séduire alors qu’elle se montre plus réservée vis-à-vis de lui. Caro, elle, hésite à succomber aux charmes d’Alex, un flic rencontré à Etretat. Et s’il était temps de disperser les cendres d’Olivier ? Caro ne se sent pas encore tout à fait prête.