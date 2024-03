Drame • Fiction étrangère

Katy mène une vie tranquille avec son mari et ses deux enfants, jusqu’au jour où son amie d’enfance refait surface. Gina emmène Katy dans leur ancien lycée, ravive des souvenirs, sous la surveillance de Ray, son petit ami qui se promène avec un couteau dans la poche. Katy finit par apprendre que son entreprise a été cambriolée, la veille au soir, et un agent de sécurité, abattu. Elle veut rentrer chez elle, mais Gina et Ray l’en empêchent. Ray et son frère, Tommy, sont les auteurs du cambriolage. Tommy a perdu son arme sur la scène du crime et Katy, qui est la responsable du site, doit les aider à la récupérer. Depuis qu’elle est maman, Katy mène une vie rangée et ne prend plus aucun risque. Ray doit menacer sa famille pour qu’elle accepte de coopérer.