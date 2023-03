Messmer, le record du monde

Divertissements

Lors d’une soirée folle animée par Arthur, Messmer, l’hypnotiseur le plus célèbre du monde, va tenter un défi incroyable : battre son propre record du monde en hypnotisant 1 000 personnes en 6 minutes devant plus de 3500 personnes au Dôme de Paris ! Une soirée évènementielle pour célébrer les 10 ans d’hypnose de Messmer en France. Et pour fêter cela, de nombreuses personnalités seront présentes pour témoigner des choses incroyables qu’elles ont vues ou vécues : Baptiste Giabiconi - Hélène Mannarino - Jarry - Christophe Licata - Christophe Beaugrand - Géraldine Lapalus - Denitsa Ikonomova - Gil Alma - Priscilla Betti - Denny Imbroisi - Silvia Notargiacomo - Alex Goude - Camille Cerf - Patrick Chanfray - Amandine Petit - Issa Doumbia - Inès Vandamme - Héloïse Martin - Nico et Daniela Capone - Titoff - Tony Saint Laurent.