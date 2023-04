En savoir plus sur Christophe Beaugrand

À l'issue du prime time Karima Charni, Messmer et leurs invités reviendront sur les meilleurs moments de "Stars sous hypnose". Revivez les moments les plus fous de ces 10 dernières années : Christophe Beaugrand qui fête ses 3 ans à la crèche, Jarry dans la peau d’un poulet, Michaël Youn téléporté à Marrakech, le faux mariage de Laury Thilleman et bien d’autres moments inoubliables !